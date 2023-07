V primežu vročine in vremenskih ekstremov

V članku preberite:

Hollywoodski filmi o vremenskih katastrofah, tornadih, uničujočih poplavah in neobvladljivih naravnih silah so vedno imeli svoje občinstvo, a odkar vse to v zadnjih dneh doživljamo na lastni koži, je fikcija odveč. Evropa, celina, ki se najhitreje segreva, doživlja temperaturne rekorde, najvišje v zgodovini meritev. Evropska vesoljska agencija napoveduje, da bo najhuje na Siciliji in Sardiniji, kjer bodo namerili 48 stopinj Celzija, vročinski val pa bi lahko trajal tudi v avgustu. Morda bo letošnje leto nasploh najbolj vroče doslej. In če se je pred neznosno vročino še mogoče zateči na varno, nam narava z orjaško točo in orkanskim vetrom, ki je pri nas terjal eno človeško življenje, na Hrvaškem pa celo štiri, kaže, kako nebogljeniČe smo pred njeno močjo.