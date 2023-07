Cesar, ki je državi vzel sapo

V nadaljevanju preberite:

Dunajske ulice so samevale, šole in vrtci so bili zaprti, pisarne prazne, zdelo se je, kot bi vso državo zgrabila poldruga minuta absolutne tišine. Klammerjevo vožnjo opisujejo kot absolutni rodeo, Kaiser Franz je vedno hlepel po hitrosti in posledično zmagah, slog ga ni zanimal. Imel pa je silen občutek za idealno linijo in, no, ubijalski instinkt. Ki mu je prinesel olimpijsko krono.