Milijarder sumljivega slovesa spet meri na vrh

Že bežen pogled na zemljevid izidov volitev v pomembnejši spodnji dom češkega parlamenta, poslansko zbornico, pove vse. Razen največjih mest, prestolnice Prage in središča Moravske Brna, je celotna država v modri barvi zmagovite populistične desničarske stranke Ano 71-letnega Andreja Babiša. Milijarder slovaškega rodu je vlado že vodil v letih od 2017 do 2021. Po štirih letih v opoziciji so se mu na volitvah prejšnji petek in soboto spet odprla vrata v neobaročno palačo Strakova akademija, kjer je v starem jedru Prage sedež vlade Češke republike.

Kaj se je zgodilo v pomembni srednjeevropski državi in kdo je bogati zmagovalec volitev?