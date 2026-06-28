Naša država je praznovala 35. rojstni dan. Če bi bila ženska, že dolgo ne bi bila več muhasta najstnica, bila bi dama v letih, ko se je otresla mladostne zaletavosti, ki ne naseda več sladkim besedam in praznim obljubam, hkrati pa zelo dobro ve, kaj hoče ali vsaj česa zanesljivo noče. Ki ima, če hočete, neke standarde, od katerih ne odstopa.

Kje smo torej 35 let kasneje? Sodimo med države z izjemno biotsko raznovrstnostjo, imamo kakovostne vodne vire in pravico do vode, ki je zapisana v ustavi, kar je posebnost v svetovnem merilu. Skoraj 60 odstotkov države pokriva gozd, zaplete pa se pri tistem drugem delu, ki ga naseljujemo – Slovenci.

In po treh desetletjih in pol Slovenci zanesljivo nismo v Švici. Tam ljudje, ki goljufajo ali mučijo delavce, ne sedijo v parlamentu oziroma njihovi zvezni skupščini. Ne, tudi na pogojne kazni jih ne obsojajo, ampak gredo lepo v zapor, kamor sodijo.

Prav tako nisem zasledila, da bi vso noč čakali na mrazu, da bi prišli do osebnega zdravnika, da bi na državni proslavi izžvižgali svojega predsednika ali da bi predsednik njihovega parlamenta državljane pozival, naj odpovedo naročnino na osrednji časnik v državi.

Švica resda nima ministrov, kot jih poznamo pri nas, a če nisem česa spregledala, tudi nihče od tistih v kantonih, ki so pristojni za izobraževanje, nikoli ni izjavil, da njegova soproga ne potrebuje volilne pravice. Volilne pravice, ki so jo, mimogrede, Slovenke v Jugoslaviji dobile 26 let pred Švicarkami. Ne, definitivno nismo v Švici.

Ves svet pozna Blejski otok in Postojnsko jamo, svet se čudi izjemnim uspehom naših športnikov, in šele svet, ki se vedno bolj množično zgrinja k nam, nam pogosto odpre oči, v kakšnem raju živimo.

Osemdeset let po drugi svetovni vojni se politika vrti v podalpski različici Nietzschejevega večnega vračanja enakega, naših in vaših, levih in desnih, rdečih in belih. Vse bolj pijani od desetletij na tej ali oni funkciji plešejo vedno bolj vulgarno kolo, se ob vse glasnejših primitivnih ritmih, ki se k nam razlegajo tudi daleč onstran naših meja, obmetavajo z vse bolj pocestniškim jezikom, ko kamere ugasnejo, pa si otrejo pot, se objamejo čez rame in se skupaj odpravijo na kavo.

Razumem, eno je šov in pesek v oči za rajo, drugo je biznis. Skrbi me le, da imam otroka, ki bi ju rada videvala tudi na stara leta, a se vedno bolj bojim, da bosta ušla daleč, daleč stran. Ne eni ne drugi, ne naši ne vaši, namreč ne premorejo niti kančka vizije, kje bi radi bili čez pet, kaj šele čez 35 let.

Če me po treh desetletjih in pol kaj preseneča, me iskreno preseneča to, da smo kljub vsemu in vsem, ki so se v tem času zvrstili na tej politični vaški veselici, še vedno tam, kjer smo: ena najvarnejših držav v svetovnem merilu, v kateri so socialne razlike med državljani še vedno razmeroma majhne, kakovost življenja pa med najvišjimi na svetu.

Ves svet pozna Blejski otok in Postojnsko jamo, svet se čudi izjemnim uspehom naših športnikov, in šele svet, ki se vedno bolj množično zgrinja k nam, nam pogosto odpre oči, v kakšnem raju živimo.

V dneh okoli praznika smo se skupaj z velikim delom Evrope znašli v primežu vročinskega vala, še enem znamenju, da nas čakajo precej usodnejši izzivi od butalskih političnih prerivanj. Betonske ulice se vse bolj pregrevajo, postaja nevzdržno. Ob večerih se zatekam na dolge sprehode med drevesa blizu doma. Tam se diha lažje, tudi zato, ker srečam le malo ljudi. In od tam pošiljam rojstnodnevno čestitko koščku Zemlje in neba, ki si ga delimo: da bi vsi skupaj znali videti gozd, ne le dreves.