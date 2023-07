V Londonu prvič zlata medalja za slovenski teran

V nadaljevanju preberite:

»Že bronasta medalja pomeni dobro vino, vino, ki ga želite z veseljem podeliti s prijatelji, vina s srebrnimi in zlatimi medaljami so še toliko boljša,« je v nagovoru ob torkovem odprtju 9. mednarodnega salona prestižnih vin v ljubljanskem hotelu Slon povedal Robert Gorjak, eden vodilnih slovenskih vinskih profesionalcev, direktor šole Belvin in organizator prireditve.

Okusiti je bilo mogoče 114 nagrajenih vin 42 vinarjev, ki so slavili na londonskem jubilejnem 20. ocenjevanju Decanter World Wine Awards, najpomembnejšem, največjem in najbolj kredibilnem vinskem ocenjevanju na svetu, med njimi vseh dvanajst zlatih slovenskih. Slovenski vinarji so letos sicer osvojili rekordno število medalj, skupno 195.