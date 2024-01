Čez 292 kilometrov nadaljujte naravnost

V nadaljevanju preberite:

Pred mnogimi leti sem si zadala, da si bom za svoj petdeseti rojstni dan privoščila potovanje v Bocvano. Razloga, zakaj sem izbrala prav to državo, se niti ne spominjam, zagotovo me je privlačila lepota narave v delti Okavanga, ki jo opevajo dokumentarci, verjetno pa sem bila tudi prepričana, da bom do takrat privarčevala dovolj za pregrešno drage safarije. A še sanjalo se mi ni, da bo potovanje skoraj tako avanturistično kot v študentskih letih in da bo z nama nadobudni sedemletni bodoči ornitolog.