»Čim bolj pravilno, čim težje«

Potem ko sta v preteklih številkah Maruša Mišmaš Zrimšek in Kristjan Čeh spregovorila o tekih in metih, bomo tokrat s pomočjo Neje Filipič, v zadnjih letih najboljše Slovenke v troskoku in skoku v daljino, obravnavali še tretjo atletsko »podzvrst« – skoke.