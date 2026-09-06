Čip čip čip, strašni trik

Precej Grosupeljščice je že preteklo, odkar eden od primerkov živali, ki večino žitja prespijo, velja za pridruženega člana naše družine. Je samosvoje, včasih sitno krempljasto bitje, v budnem stanju pa ima izjemne refleksno-dirjajoče sposobnosti. Gre za mucka, no, da ne bo kdo potreboval inzulina, mačko. Ne mačka. Najbolj naša je v mrzlih mesecih, ko v hiši, ki so jo vsaj poleti nekoč gradili ob potu mojega radovednega obraza, prespi. Sicer, kako bi natipkal, goni svojo špuro. Skrivnosti njenega primarnega gonjenja ne poznam, ker so ji oni v belih haljah ob našem strinjanju odvzeli možnost materinstva. Mačka me ima rada. Kadar je lačna. Sem, čez kazalec, 90-odstotni skrbnik polnjenja njenega želodca, finančno stoodstoten. Porcije ji odmerjam po gorenjsko, ampak saj se znajde, v sosednjih ...