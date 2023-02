Človek, hibrid med mesom in plastiko

V nadaljevanju preberite:

Slikarka Barbara Jurkovšek osvetljuje razmerja med umetnostjo, znanostjo in kičem, ob tem pa poskuša zabrisati marsikdaj varljive meje med tako imenovano visoko in nizko umetnostjo, ki v času svetovnega spleta in plagiatorstva niso povsem jasne. Z razstavo v ljubljanski Galeriji Alkatraz na Metelkovi opozarja na problem plastike, ki nas obdaja na prav vsakem koraku, obenem pa izpostavi človeka, ki s posegi v živa bitja marsikdaj presega meje dostojnega in dovoljenega, s čimer škodi tako sebi kot drugim biološkim vrstam.