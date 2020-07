FOTO:Človek lahko umre, pravi odnos pa ne umre nikoli

Najprej smo se dogovorili, da se dobimo v Kinu Šiška. Toda zaradi napovedanih neviht smo načrt spremenili in s fotografom Urošem Hočevarjem sva Manco Košir obiskala pri njej doma v Šiški. V stanovanju upokojene profesorice novinarstva in avtorice dvaindvajsetih knjig, ki jo med drugim poznamo po njenih študijskih krožkih Beremo z Manco Košir, človek pričakuje, da bo polno knjig. Zato ga njihova vsenavzočnost in obsežnost knjižne police, ki prostora ločuje kot samostojna stena, niti ne vznemiri toliko, kot ga presunejo močne, žive barve platnic. »Sediva v sobi ustvarjanja in življenja. Zato je tukaj vse rdeče, rumeno in ...