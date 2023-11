Človek z lune

V nadaljevanju preberite:

Na vrhuncu slave je bil Andy Kaufman gotovo eden najbolj prepoznavnih obrazov ameriških televizijskih ekranov. Držal se ga je sloves nerazumljenega genija. Bil je tako zelo drugačen od vseh, da pri njem nikoli nisi vedel, kaj ima za bregom. Tudi ko so kamere ugasnile, ni snel maske. Za nos je vlekel in občinstvo in kolege – vse v imenu zabave.