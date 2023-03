Človek za velike tekme

V nadaljevanju preberite:

Kar je za mlajše generacije Usain Bolt, je za tiste z nekoliko več kilometrine Carl Lewis. Američan je eno največjih imen svetovne atletike. Olimpijski prvak ni bil enkrat, dvakrat ali trikrat, ampak kar devetkrat. Po končani karieri je zasebno nekoliko zabredel, kasneje pa se je preizkusil kot filmski igralec in se potegoval celo za sedež v senatu.

Poleg devetih naslovov olimpijskega prvaka ima tudi olimpijsko srebro in osem naslovov svetovnega prvaka. V karieri, ki je trajala med letoma 1979 in 1996, je kraljeval tako v sprintu na 100 in 200 metrov kot v skoku v daljino in je eden od le šestih športnikov, ki so v isti disciplini slavili na štirih zaporednih olimpijskih igrah.

Lastil si je svetovne rekorde na 100, 4 x 100 in 4 x 200 metrov, z 8,79 metra iz leta 1984 pa je še vedno lastnik dvoranskega svetovnega rekorda v skoku v daljino. Zaradi vsega tega ga je mednarodno združenje atletskih zvez razglasilo za svetovnega atleta stoletja, mednarodni olimpijski komite pa za atleta stoletja. Je lastnik marketinške agencije C.L.E.G., ki se ukvarja s trženjem blagovnih znamk, tudi lastne, in promocijo športnih dogodkov.