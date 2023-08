Črni časi za izraelsko demokracijo

V nadaljevanju preberite:

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je s svojo koalicijo, mešanico nacionalistov, skrajnih nacionalistov in verskih fanatikov prejšnji teden skozi parlament spravil zakonodajo, s katero bo omejil moč sodstva in po mnenju kritikov dokončno pokopal demokratično odločanje. V državi, kjer se poglabljajo nasprotja med sekularno večino in hitro rastočo ultraortodoksno judovsko skupnostjo, vre. Potekajo množični in nasilni protesti, vojaški obvezniki napovedujejo, da se ne bodo odzvali morebitnemu vpoklicu. Ali Bibi, kakor imenujejo Netanjahuja, res hoče spremeniti Izrael v skrajno desno diktaturo.?