FOTO:Čudoviti odmaknjeni kraji: Sossusvlei

Redko grčavo drevje je izginilo, zamenjali so ga balvani, ki so se v dolino zvalili ob redkih nalivih. Počasi je skalovje izgubljalo svojo moč, hribovje je izginilo v oblaku prahu, ki smo ga puščali za sabo s hitro vožnjo. Prostrana brezoblična planjava kamenja in peska zmede še iskalo fotoaparata, ki ne more najti nič oprijemljivega, da bi osredotočil fotografijo. Dokler se pred nami na obzorju ne začnejo dvigovati peščeni valovi. Prispeli smo v osrčje Namiba.Puščavska noč ni prinesla pričakovane ohladitve. A po 700 kilometrih »afriške masaže« spanca ne more skvariti ne trda podlaga šotorskega ležišča ne vročina. ...