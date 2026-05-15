Dan, ko je zasavski orel poletel na kolesarsko nebo

»Primož Roglič, 26 let, Slovenec, je med najbolj skrivnostnimi zmagovalci etap v novejši zgodovini Gira. V kolesarstvo je priletel s skakalnic za smučarske skoke,« so v ponedeljek, 16. maja 2016, zapisali v italijanskem časniku Corriere della Sera. Dan prej je kolesarski svet spoznal surovo moč novega obraza iz ekipe LottoNL-Jumbo, ki je tekmece šokiral z zmago v 9. etapi Gira, vožnji na čas v Toskani. Prva velika slovenska kolesarska zvezda je bila rojena.

»Precej bolj samozavestno sem šel na start kot na Nizozemskem, z mislijo, da lahko storim nekaj velikega. V vožnji na čas biješ bitko sam s seboj, imeti moraš dober nadzor. Podobno je tudi v smučarskih skokih. Sprva nisem vedel, da mi kronometer lahko tako ustreza, a očitno mi,« je na prelomni dan v karieri še povedal Roglič.