Pravljice so neskončno prožne

V petek se je v Ljubljani začel 29. Pripovedovalski festival, nad katerim kot programska vodja že tretje leto zapored bdi pripovedovalka in knjižna urednica Tjaša Koprivec Vuga. Zvrstilo se bo 16 pripovedovalskih dogodkov, zadnji bo na vrsti 22. marca, dogajanje pa bo raznolike ustvarjalce po njenih besedah povezalo z dobrotljivim in prebujenim občinstvom. Tjaša je bila nekoč v prvi vrsti knjižna urednica, kar je, kot pravi, njeni zapečkarski strukturi povsem ustrezalo. Od predlanskega maja pa je »svobodna ptica, samozaposlena v kulturi«. V prvi vrsti je pripovedovalka, tudi voditeljica podkasta V kraljestvu domišljije Lutkovnega gledališča Ljubljana, z Mladinsko knjigo pa sodeluje kot zunanja urednica.