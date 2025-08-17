  • Delo d.o.o.
    Nedelo

    Današnja mladina

    V svetu, ki se je preselil na zaslone, mladi v stiski pogosto ostanejo sami. Več kot petini od njih se življenje zdi nesmiselno in prazno.
    Chatgpt ima vse odgovore – od tega, kako se zadeti in zapiti, da pozabiš na realnost, do tega, kako staršem napisati ganljivo poslovilno pismo. FOTO: Blaž Samec
    Chatgpt ima vse odgovore – od tega, kako se zadeti in zapiti, da pozabiš na realnost, do tega, kako staršem napisati ganljivo poslovilno pismo. FOTO: Blaž Samec
    Agata Rakovec Kurent
    17. 8. 2025 | 10:00
    V torek je bil mednarodni dan mladih, medije pa so preplavili podatki o slovenski mladini. Skoraj 47 odstotkov mladih, starih od 20 do 24 let, študira, od doma se v povprečju odselijo pri skoraj 29 letih, njihova prva zaposlitev je večinoma za določen čas, 70 odstotkov pa jih ima dobro razvite digitalne kompetence, smo izvedeli.

    A to je statistika, ki ne pove ničesar o tem, kako razmišljajo, katere so njihove vrednote, strahovi in želje. Več nam je v prejšnji številki Nedela razkril sociolog Miran Lavrič, avtor zadnjega poročila Mladina 2024, ki je del širše mednarodne raziskave, ki so jo lani izvedli v 12 državah jugovzhodne, osrednje in vzhodne Evrope. V njej je sodelovalo 9000 mladih, od tega 602 v Sloveniji, kjer je bila povprečna starost sodelujočega 22,2 leta.

    Okoli leta 2010 je mlade najbolj skrbelo, ali bodo dobili zaposlitev. Danes je slika drugačna. Manj jih skrbi, ali bodo dobili službo, bolj pa, ali bodo kljub službi lahko dobili stanovanje in ostali duševno zdravi. Zelo jih skrbi tudi, ali bosta vzdržala zdravstveni in pokojninski sistem. Delež tistih, ki poročajo o rednem stresu, je od leta 2010 narasel s 17 odstotkov na 41, delež takih, ki se jim zdi življenje prazno in brez pomena, pa s pet na 22, je razkril sogovornik.

    Mladi so – in so vedno bili – ogledalo časa, ki ga živimo. Ogledalo svojih staršev in naše družbe. Družbe, v kateri smo vsi lepi in vsi prazni, svet pa nam gori pred nogami.

    Ustavimo se za hip pri zadnjem podatku. Pred petnajstimi leti se je življenje zdelo nesmiselno in prazno petim odstotkom mladih, zdaj se zdi črno več kot petini. Povedano drugače, v razredu s 25 dijaki jih pet v življenju ne vidi več smisla.

    Na koga se ti mladi obrnejo? Zdi se, da v svetu, ki se je v dobršni meri preselil na zaslone, s svojimi stiskami prepogosto ostanejo sami. Pred volitvami še zadnji vaški politik trobi, da so mladi naša prihodnost, a našo prihodnost smo pustili na cedilu.

    Že osnovnošolskim otrokom smo vbili v glavo, da štejejo le točke in rezultati nacionalnega preverjanja znanja, ubili smo vso njihovo ustvarjalnost in jih prepričali, da so vredni le toliko, kolikor pravilnih in točno določenih odgovorov bodo napisali na ravno črto v testu. Da je nekaj najbolj usodnega, da se zrinejo na eno od dveh najboljših gimnazij v mestu, sicer so obsojeni na propad. Kaj se je zgodilo s pisanjem spisov, z risbami mimo okvirja, kam sta šla vsa igrivost in prepričanje, da lahko mladi premikajo gore? Povzdigujemo samo še popolne odličnjake, ki so običajno tudi popolni egocentriki, pri tem pa spregledamo talente in odlike velike večine naših otrok, ki se počutijo neslišane in nevidne. Namesto da bi se s prijatelji igrali na igrišču, se zapirajo v sobo in ostajajo sami s svojimi mislimi. Tudi tistimi najbolj temnimi. Marsikdo se jim vda. V petih letih smo zaradi samomora izgubili en razred otrok. Naše prihodnosti.

    Mladi iščejo pomoč na najbolj neprimernem kraju, v sodobni tehnologiji. Chatgpt ima vse odgovore – od tega, kako se zadeti in zapiti, da pozabiš na realnost, do tega, kako staršem napisati ganljivo poslovilno pismo. Tu smo.

    Mladi so tudi vse bolj radikalizirani, nam je povedal dr. Lavrič. Krivce za svoje stiske iščejo v priseljencih, politično se obračajo v desno in postajajo vse bolj konservativni. Zgodovina se znova vrti nazaj.

    Mladi so – in so vedno bili – ogledalo časa, ki ga živimo. Ogledalo svojih staršev in naše družbe. Družbe, v kateri smo vsi lepi in vsi prazni, svet pa nam gori pred nogami. Strašno je biti mlad.

