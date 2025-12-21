Danci in mi

Smo v letošnjem letu vsi odkrili učinkovite antidepresive, se pridružili sektam in začeli meditirati ali smo se le ozrli čez planke v vedno večjo temo?

Januarja bo minilo deset let, odkar je takratni predsednik slovenske vlade Miro Cerar na novinarski konferenci izobesil listek z napisom: Slovenec sem. Ne jamram, iščem rešitve. Kot je dejal sam, je šlo za nekakšno navodilo na poti do uspešne prihodnosti in tudi poduk samemu sebi pred tarnanjem. Takrat se mi je njegova gesta zdela bizarna, zdelo se mi je, da resnično ne pozna naroda, ki mu vlada, naroda jamravcev. Deset let kasneje se sprašujem, ali ni bilo v tistem nerodnem sporočilu vendarle nekaj preroškega. Na to misel so me napeljali izsledki jesenskega Eurobarometra, javnomnenjske raziskave, ki so jo oktobra in novembra izvedli po naročilu evropske komisije in je pokazala, da je s svojim življenjem zadovoljnih kar 96 odstotkov Slovencev, kar je najvišja izmerjena raven od začetka ...