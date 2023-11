Danski junak, ki je vstal od mrtvih

V nadaljevanju preberite:

Dvanajsti junij 2021 je dan, ki ga nogometni navdušenci zlepa ne bodo pozabili, a tudi ne ohranili v dobrem spominu. Na evropskem prvenstvu 2020, ki je zaradi koronavirusa potekalo z enoletno zamudo, sta se merili Danska in Finska. Pred dobrima dvema letoma je bil Christian Eriksen eden najboljših vezistov stare celine, nato pa se je zgrudil, ko je na tekmi želel izvajati avt. V trenutku je bilo jasno, da je njegovo stanje zelo resno, soigralci so v šoku naredili ščit okrog njega, zdravniška služba je bila v 45 sekundah pri njem in začel se je boj za življenje danes 31-letnega vezista iz Middelfarta.

Štiri minute je bil Eriksen klinično mrtev, 13 minut so mu zdravniki na igrišču nudili nujno medicinsko pomoč, preden je bilo njegovo stanje dovolj stabilno, da so ga lahko odnesli v reševalno vozilo in odpeljali na bližnjo urgenco. Soigralci so bili v šoku, kapetan Kasper Schmeichel je tolažil njegovo partnerico Sabrino Kvist, dramatični junijski večer pa se je naposled razpletel srečno.

Christian Eriksen je na igrišču klasična »desetka«, z dobrim pregledom nad igro in občutkom za gol. Foto Jennifer Lorenzini/Reuters

»Christiana ni bilo več, a smo ga pripeljali nazaj. Kako blizu smo bili temu, da bi odšel za vedno? Ne vem, a gotovo ni bilo daleč,« je dogodke večera, ki je zaznamoval življenje Christana Eriksena, opisal ekipni zdravnik Morten Boesen. Ko so ga vozili na urgenco, je bil Danec že pri zavesti in partnerici je dejal, da je njegove nogometne kariere bržkone konec. V tistem trenutku se je to zdelo povsem irelevantno, a so nato Eriksenu vsadili napravo, ki spremlja njegov srčni ritem in preprečuje usodne zastoje, in zdravniki so mu prižgali zeleno luč za vrnitev na nogometne zelenice.