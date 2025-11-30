Dare Vidic: Spraševali smo se, zakaj smo mi preživeli in drugi umrli

Pri trinajstih je Dare Vidic preživel tragedijo na Triglavu, ko je strela vzela pet mladih življenj. Sčasoma je srečno zaživel z ženo Rezko, rodili sta se jima hčeri, tretjega otroka, sinka, je oče pri štirih mesecih našel mrtvega v zibki. Razveselila sta se še enega sina, a po desetletju je Daretu umrla še žena. Kljub vsem udarcem zdaj, pri 67 letih, pravi, da je njegovo življenje lepo, triglavsko travmo pa je predelal kot protagonist dokumentarnega filma Triglav: Pot odrešitve in s knjigo Strela z jasnega. Slednja je pravkar izšla pri založbi Chiara, napisala pa jo je njegova zdajšnja soproga Biba Jamnik Vidic.