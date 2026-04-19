David Coulthard: Hitrost ti lahko veliko da, ampak samo, če znaš upočasniti

Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih si je v Planici ogledalo na tisoče ljudi. Med njimi je bil tudi Škot David Coulthard, nekdanji dirkač formule 1, zmagovalec trinajstih dirk in dolgoletni obraz najhitrejšega športa na svetu, danes pa analitik, govorec in opazovalec sodobnega sveta, v katerem se pravila hitro spreminjajo, pritisk pa ostaja. Na intervju, v katerem smo govorili o hitrosti, odločitvah, življenju in poslu, smo ga povabili naravnost z odra poslovnega dogodka v organizaciji Mastercarda Slovenija.