David Zupančič: Z zdravniki ne moreš ravnati tako, kot da so kužki

Zdravnik David Zupančič je eden tistih ljudi, ki znajo svoje talente izkoristiti tako rekoč vsak trenutek v dnevu, včasih pa tudi ponoči. V njem se izmenjujejo povsem različne vloge, ni le specialist infektologije, ampak tudi zelo bran pisatelj in spletni vplivnež v najboljšem, strokovno podkovanem pomenu. Vodi televizijsko oddajo in ustvarja podkast Umetnost Lenarjenja, čeprav v njegovem urniku skoraj ni praznin. Odkar je oče dveh otrok, veliko razmišlja tudi o starševstvu in pravi, da se še nikoli ni toliko ukvarjal s tem, kako naj bo dober človek.