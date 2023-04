Deček, ki je prišel iz vesolja

V nadaljevanju preberite:

Vse do 8. marca letos je bil Aguidai Altannar otrok kot vsi drugi. Skorajda kot vsi drugi. Večino časa je preživljal z bratom dvojčkom Achiltaijem, s katerim sta se včasih, tako kot to počnejo vsi osemletniki, tudi stepla. Tako, po bratovsko. Nato pa ga je dalajlama povabil v Dharamsalo in pred okoli šeststo verniki, ki so se zbrali pred lamaističnim samostanom, izjavil: »Imamo reinkarnacijo Khalkhe Jetsundambe rinpočeja Mongolije!«