Dedek in vnuk v knjigi in galeriji

V letu, ko se je poslovil pesnik Lojze Krakar, je njegov vnuk, Delov fotoreporter Voranc Vogel, v objektiv ujel svojo prvo fotografijo, melanholično podobo zasnežene pesnikove brajde. Letos zaznamujemo stoto obletnico Krakarjevega rojstva in tri desetletja Voglove fotografske poti. Dva jubileja se spodobi dvojno proslaviti. Pri Mladinski knjigi je februarja izšla knjiga Od tebe dalje štejem svoje dni, ki prinaša sto dedovih pesmi in prav toliko vnukovih fotografij, do 23. julija pa si lahko v galeriji Kresija ogledate tudi razstavo.