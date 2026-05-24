Za Evropsko unijo je življenjskega pomena, da Orbána ni več na oblasti

Z nemškim akademikom smo se pogovarjali predvsem o tem, kaj se po Evropi in po svetu dogaja z demokracijo.

Je eden najbolj znanih in cenjenih nemških politologov ter profesor na univerzi Leuphana v nekdanjem hanzeatskem mestu Lüneburg na severu Nemčije. Dr. Christian Welzel (letnik 1964) je s pokojnim ameriškim profesorjem politologije dr. Ronaldom Inglehartom avtor zelo vplivnega zemljevida kultur, na katerem na podlagi obširnih raziskav javnega mnenja razvrščajo države glede na to, ali so njihove družbe in kulture usmerjene bolj tradicionalno ali napredno. Slovenija je uvrščena drugače, kot kaže njena skorajšnja oblast. Profesor Welzel je tudi član nemške akademije znanosti Leopoldina in je deset let, do leta 2020, aktivno deloval v ruskem visokošolskem sistemu. Kot raziskovalec politike se ukvarja z javnim mnenjem in na podlagi podatkov govori o tem, kaj se dogaja v Evropi in svetu. V ...