FOTO:Denar mi ne pomeni kaj dosti!

Ste kot otrok imeli alternativo šport – nešport?Mislim, da ne, šport mi je bil nekako pripisan in tudi pisan na kožo. Bili smo zelo športna družina, od stare mame, starega očeta, seveda očeta hokejista, mami je trenirala košarko, pa malo umetnostnega drsanja. In sam sem bil že zgodaj zelo športen tip.Znotraj športa za vas ni bilo dileme? Le hokej?Rad sem smučal, igral košarko, nogomet, tenis, namizni tenis v šoli, pa badminton. Zelo različne zadeve. Hokej pa ste zagrabili ...?Zaradi očeta, a tako in tako me je vedno najbolj zanimal. Pri štirih letih sem začel drsati, pri petih sem šel na prve treninge na ...