Depresija je moja velika učiteljica

Če bi kadrovnik dobil na mizo njen CV, bi ga zagotovo presenetil. Nekdanja vrhunska športnica, četrta z olimpijskih iger v Sydneyju na 800 metrov, ekonomistka z diplomo ameriške univerze, magistrica sociologije …A to pove čisto premalo o rdečelaski z neukrotljivimi lasmi. In jasnim poslanstvom: vodi delavnice za posredovanje znanja in veščin, ki nam lahko pomagajo poiskati ravnovesje in notranji mir. Vadba joge, ki jo lahko spremljamo na Planetu TV, je le ena od tehnik, ki jih uporablja tudi sama in so ji pomagale med športno kariero. Pozneje pa tudi pri spopadanju z depresijo, za katero pravi, da je njena velika učiteljica.Ste ...