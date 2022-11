Desa Muck: Prvi dve leti sem odhajala

V članku preberite:

Dogovorili sva se v eni starih črnuških gostiln, ker je bilo tako najbolj priročno. A hrup, žvenket kozarcev in odmev radijskih novic niso obetali pravega vzdušja za pogovor. Ko pa je prišla Desa Muck, je s seboj prinesla toplino, ki jo začutiš ob prvem stisku roke. In potem odmisliš vse drugo. Kar nekaj je bilo pretresov v njenem življenju in o marsičem je večkrat govorila iskreno. O tem, kako živi zdaj, zadoščata dve njeni izjavi: »še nikoli nisem toliko uživala« in »vedno raje se imava«. Prva govori o njenem delu, druga o moškem, ki je pred enajstimi leti prišel v njeno življenje. Očitno je, da se ima Desa zdaj res dobro.