Desetletja varovana skrivnost

V nadaljevanju preberite:

Samo najbližji zagrebški prijatelji so vedeli za slikarja, ki je živel na Nizozemskem in zapustil impresiven opus, ki so ga navdihnili flamski mojstri. Po prezgodnji smrti je bil povsem pozabljen in neznan, potem pa je vse spremenila ptica.Delo manjših dimenzij je popolnoma realistično, kot bi ga naslikal kak flamski mojster. Prikazuje mrtvo ptico, ki z glavo navzdol visi na vrvici, pritrjeni na žebelj. Ta je zabit v steno, ki monokromatsko prevladuje na kompoziciji. Slika je pred dvema letoma na razstavi o smrti v hrvaški umetnosti v Nacionalnem muzeju moderne umetnosti v Zagrebu marsikoga navdušila. Kdo je René Miković, avtor tega intrigantnega dela iz leta 1978, in zakaj o njem ne vemo nič? Na to vprašanje niti kustosi muzeja niso imeli pravega odgovora.