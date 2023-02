Desničarski bog se manifestira v programskem svetu

V nadaljevanju preberite:

Pogovori s komiki so po navadi resni, Sašo Hribar, radijski voditelj, novinar ter predvsem oče satirične oddaje kristusovskih let Radio Ga Ga, ni izjema. Več kot tri desetletja dela od doma, v večni karanteni je obremenjujočim materialističnim postulatom slave, oblasti, denarja, moči in vpliva nasproti postavil čast, ugled, ponos, dostojanstvo in poštenje. Dolgoletni programski svetnik na RTV Slovenija razmere na nacionalki primerja s porušenim Berlinom leta 1945, upajoč na vstajenje iz pepela, iz razmer, ki nikoli niso bile bolj bedne. Dogajanje na sejah programskega sveta je vredno najbizarnejših uprizoritev, tam vlada lojalnost, absolutno obratno sorazmerna s sposobnostjo, kjer je vse odločeno vnaprej. Svobodo Hribar živi med dolgimi pohodi, ljubi makadam, stik z vero pa je v mladih letih izgubil v samostanu Pleterje, kjer bojda opravilno tako nesposobnega človeka še niso srečali. Se je pa kot mladenič srečeval s sekularnimi, tudi grosupeljskim bogom.