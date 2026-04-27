Diamant se oblikuje samo pod pritiskom

Novopečena evropska rekorderka se strinja s trenerjevimi besedami, da si morata postavljati nore cilje, če želita dosegati nore rezultate.

Klara Lukan (2000) je zadnja leta v tekih na dolge proge drugega za drugim podirala državne rekorde, prejšnji konec tedna pa je kot prva Evropejka deset kilometrov na cesti pretekla pod tridesetimi minutami. Z diplomirano biotehnologinjo in magistrico poslovnih ved sva se pogovarjala o maratonskih načrtih ter usklajevanju službe in športa. Kaj vam bolj godi: če vam rečem evropska rekorderka ali prva Evropejka s »cestno desetko« pod pol ure? Mislim, da druga različica. Zaradi zgodovinske teže? Rekordi so minljivi, preboji meja ostanejo za vselej. Točno tako. Ta vidik mi zelo veliko pomeni. Ponudila se mi je edinstvena priložnost in izjemno sem ponosna, da sem jo izkoristila. Ste čutili časovni pritisk? Zdelo se je, da bo meja slej ali prej padla, letos se je več Evropejk smukalo okoli ...