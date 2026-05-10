Diktatura pod radarjem svetovne pozornosti

Svet je vržen s tečajev že precej časa, zelo opazno od začetka odkrite ruske agresije na Ukrajino februarja 2022 in še posebno odkar je januarja lani oblast v Združenih državah Amerike drugič prevzel najbolj znani slovenski zet. Zaradi tega marsikatero dogajanje tako rekoč ne pritegne pozornosti, čeprav bi si jo zaslužilo. Na primer dogajanje v Belorusiji, ki jo že več kot 30 let nepretrgano vodi Aleksander Lukašenko. V 90. letih prejšnjega stoletja so ga imenovali zadnji evropski diktator. Že takrat to ni bilo res, saj je bil v tistem, kar je ostalo od Jugoslavije, na oblasti Slobodan Milošević, blizu takšnemu načinu vladanja pa je bil tudi dosmrtni hrvaški predsednik Franjo Tuđman. Vsaj dve desetletji, odkar je Rusija spet zavila v vedno bolj avtoritarno smer, je še bolj pravi evropski ...