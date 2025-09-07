Dildi na igrišču in facebook skupina Moja žena

Ko je umrla hrvaška glasbenica Gabi Novak, so mediji naštevali njene glasbene dosežke, hvalili bogato kariero, a niti dosežki niti kariera očitno niso bili dovolj, da bi si zaslužila članke, v katerih bi v naslovu navedli njeno ime in priimek, ne zgolj tega, čigava žena je bila.

O Renati Bohinc, nekdaj uspešni manekenki, novinarji še danes pišejo kot o »bivši ženi Primoža Peterke«. Seznam »žena« in »nekdanjih žena« je dolg in sega na vsa področja: k umetnicam, znanstvenicam, športnicam, pisateljicam ... O kolesarki Urški Žigart se da najti zapise, v katerih jo navajajo kot »zaročenko Tadeja Pogačarja«. Kot da jo to definira, kot da ni nič drugega kot zgolj nekogaršnja.

Arsen Dedić, eden od velikanov hrvaške zabavne glasbe, je bil morda res bolj znan od svoje soproge in zato je klikov več, več je zanimanja, novica je bolje brana … Tako danes delujemo mediji. Želimo si klikov in Primož Peterka jih bo verjetno prinesel več od Renate Bohinc. Pustili smo se ujeti v začarani krog, iz katerega, se bojim, nihče ne bo izšel kot zmagovalec.

Mnogi hlastajo po lahkotnih vsebinah, šokantnih videoposnetkih, in mi, mediji, jim vse to dajemo. Si preminula odlična umetnica, ki je leta 1964 zavrnila ponudbo na zahodnem trgu, ker ni želela privoliti v spremembo videza, in je vedno pela le tiste pesmi, ki so ji bile všeč, res ne zasluži biti »samo« Gabi Novak? Ko pa je vse dosegla s svojim glasom in samozavestjo, z lastnim talentom in trdim delom.

Še na en vidik odnosa družbe do žensk bi rada opozorila; na skrajno poniževalen in seksističen odnos do športnic. V severnoameriški ženski košarkarski ligi WNBA se je zgodilo več incidentov, zaradi katerih so morali organizatorji prekiniti tekmo. Iz občinstva so na parket priletele spolne igračke, predvsem dildi. Ni čisto jasno, ali je šlo za potegavščino, ki so jo popularizirali družbeni mediji, za neokusno reklamo ponudnika kriptostoritev ali za odkrite mizogine napade na športnice. Eden od predstavnikov podjetja Green Dildo Coin je zgražanje javnosti zavrnil, češ da metanje dildov na igrišče ni nič takšnega. Da na različnih tekmah na parket ali zelenico letijo predmeti in da je to del športa.

Del športa? Ne, ni. Kot del športa ne bi smele biti fizične, psihične in spolne zlorabe. Kot družba ne smemo dopustiti takšnega obnašanja do žensk. Profesionalne športnice se v številnih panogah še zmeraj borijo, da bi imele enak ugled kot moški kolegi. Mizoginija je pogosto prikrita, subtilna. Nič smešnega ni v tem, da nekdo na športni dogodek prinese dildo in ga nato vrže proti igralkam. Ta nekdo se je nekoč morda naslajal nad nasilnimi filmskimi prizori, v katerih je žrtev, jasno, ženska. Ta nekdo morda meni, da si ženske zaslužijo biti tepene, ponižane, razčlovečene.

V Italiji se je pred kratkim pojavila vest o zaprtju facebook skupine Mia Moglie oziroma Moja žena, v kateri so moški objavljali fotografije svojih soprog – pod objavami je mrgolelo komentarjev, kako bi jih posilili. Skupino je nekdo ustanovil že leta 2019, a je bila do maja letos dokaj neaktivna. Ženske na objavo niso pristale niti bile o njej obveščene. Nekatere so za to, da so možje objavili njihove intimne posnetke, izvedele po naključju. Počutile so se izdane, celemu svetu na ogled, v oceno, ponižanje. Razčlovečenost in teptanje človeškega bitja … Res živimo v krasnem novem svetu.