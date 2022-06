Ditka: Najpomembnejše je, da ostaneš zvest sebi

V nadaljevanju preberite:

»I can't fight your cold heart (Ne morem se boriti s tvojim hladnim srcem),« v prijetni country skladbi, ki je izšla pod okriljem znanega britanskega producenta Stuarta Eppsa, prepeva Ditka. Z 29-letno odlično pevko in kitaristko, ki ji je od nekdaj ljuba tudi slovenska poezija, sva se pogovarjali tik pred njenim nastopom na ljubljanskem Kongresnem trgu. Beseda je tekla o njenem novem albumu Med nama je angel, na katerem je uglasbila pes­mi šestih slovenskih pesnikov, od Srečka Kosovela do Ferija Lainščka, pa tudi o tem, da se vidi v vlogi mame ter kakšno srečo je imela, da je starši nikoli niso forsirali.