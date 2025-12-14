Do upokojencev je najprijaznejša Grčija

V nadaljevanju preberite:

Revija International Living je pred kratkim objavila vsakoletni seznam držav, v katerih je življenje za upokojence najbolj ugodno. Pri izbiranju najbolj obetavnih destinacij za prihodnje leto so upoštevali več kriterijev, med njimi življenjske stroške, zdravstveno oskrbo, stroške bivanja, vizume, podnebne razmere in ne nazadnje tudi, kako odprta je določena država do prišlekov oziroma kako lahko se je integrirati v novo okolje.

Po oceni letnega globalnega upokojenskega indeksa (Annual Global Retirement Index) bo v prihodnjem letu najboljša destinacija za preživljanje let po koncu tako imenovane aktivne dobe – Grčija. Tistih, ki radi dopustujejo v tej sončni, gostoljubni deželi, ki jo krasijo izjemna zgodovina, čudovita narava in odlična kulinarika, novica najbrž ne preseneča. Seveda drži, da je eno- ali dvotedenski dopust v tej sredozemski državi nekaj drugega kot selitev za daljše obdobje. A Grčija se je po prej omenjenih kriterijih izkazala kot država, ki lahko seniorjem ponudi vse, kar potrebujejo za udobno življenje.