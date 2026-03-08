Dober posluh šteje več kot spreten jezik

»Kako narobe ljudje govorimo, izvemo šele, ko se poskušamo naučiti govoriti pravilno,« pravi Maja, ki si kruh služi kot napovedovalka na Radiu Beograd 3 in je na družbenih omrežjih bolj znana pod vzdevkom Maja Voice. Več denarja kot na radiu mlada dama iz Novega Sada zasluži kot voiceover umetnica, svoj glas torej posoja oglaševalcem, ustvarjalcem risank in podobno.

Pri rosnih 25 letih se sogovornica lahko pohvali s pisano pahljačo življenjskih dosežkov na različnih področjih. Mladinska prvakinja Srbije v teku na kratke proge in tretja na evropskem prvenstvu v štafetnem teku je disciplino in marljivost iz atletike, ki jo je med drugim trenirala tudi s slovenskim trenerjem v Kranjski Gori, na novosadski fakulteti za gradbeništvo brez prevelikega napora pretopila v diplomo in naziv diplomirane gradbene inženirke, svojo prihodnost pa vidi pred mikrofoni.