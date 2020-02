FOTO:Dobra plača za blefiranje na delovnem mestu

»Moja služba je smešno in klavrno lahka … Ne vem, zakaj pravzaprav dobivam denar ... Nad delom se ne pritožujem tako zelo kot nad lenobo močvirnatega časa,« je pred skoraj stoletjem v nekem pismu potožil zavarovalniški posrednik in pisatelj Franz Kafka. Le kaj bi eden najpomembnejših avtorjev 20. stoletja porekel danes, ko je takšnih, smešnih, klavrno lahkih – in zato ubijajočih – služb že malodane polovica. Tako vsaj trdi antropolog David Graeber, ki ugotavlja, da je v današnjem razvitem svetu nepotrebnih, dolgočasnih in nekoristnih med 40 in 50 odstotkov delovnih mest. Sliši se neverjetno, a pričevanja ljudi in ...