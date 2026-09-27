Gradiva, prilagojena za vsakega učenca in boj s slovenskimi literati

Kako otroku pojasniti, kaj pomeni, da je nekdo objesten? Kaj pomeni oteti, mlatiti prazno slamo in da je nekomu nekaj vzelo dih? Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU so želeli oblikovati interaktivno slovarsko-slovnično orodje za uporabo v šolah in doma. Franček, mlajši učenec Frana, je nastal v projektu, ki ga je z večino sredstev sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Prav na letošnji prvi šolski dan je doživel nadgradnjo.

Kot sta pojasnila raziskovalca, ki sta vodila delo pri vzpostavitvi Frančka, dr. Nina Ledinek in predstojnik inštituta dr. Kozma Ahačič, so morali za vzpostavitev portala Franček, ki ima, mimogrede, črko č v spletnem naslovu, oblikovati nove specializirane priročnike in vire, številne obstoječe vire pa prilagoditi za šolsko rabo in potrebe mlajših uporabnikov. Franček je namreč namenjen otrokom od prvega razreda vse do maturantov. »Temeljna motivacija za njegovo pripravo je bila želja, da učence uvajamo v rabo jezikovnih priročnikov in jim zlasti privzgojimo navado, da v jezikovnih dilemah podatke poiščejo v zanesljivih virih, ki pa morajo biti seveda tudi dovolj privlačni,« sta odgovorila raziskovalca.

Dodala sta, da so ga oblikovali, da bi se učenci »prek njegove rabe naučili, kakšni priročniki o slovenskem jeziku obstajajo, zakaj in kako se razlikujejo, kako so podatki v njih predstavljeni in katerega od njih je ob specifični jezikovni zadregi smiselno uporabiti. Če tega učencev v šoli ne učimo in naučimo, ustreznega znanja tudi kot odrasli govorci najverjetneje ne bodo imeli, predvsem pa se priročnikov in portalov ne bodo navadili redno in spontano uporabljati.«

Tri ravni

Frančka mladi že uporabljajo. Obiskanost sicer ni primerljiva s Franom, a je za šolsko uporabo zelo visoka, sta pojasnila Ledinkova in Ahačič: »Dosegli smo že okrog dva milijona iskanj. Čeprav je na Frančku mogoča prijava, ki omogoča različne dodatne funkcije, namenjene pouku neposredno v razredu, ga večina uporablja brez prijave. Največ prijavljenih uporabnikov imamo iz šestega razreda osnovne šole.«

Frančka mladi že uporabljajo. Obiskanost sicer ni primerljiva s Franom, a je za šolsko uporabo zelo visoka, pravi dr. Kozma Ahačič. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Portal ima informacije strukturirane od osnovnejših k bolj kompleksnim. Tako ima tudi tri ravni zahtevnosti, in sicer za otroke od prvega do petega razreda, od šestega do devetega razreda in za srednješolce. Kot sta pojasnila raziskovalca, so prav temu, da bi resnično dobro razumeli zapisano, namenili posebno pozornost: »Ključno vlogo pri tem procesu je imel Šolski slovar slovenskega jezika, prvi znanstveno utemeljeni pedagoški razlagalni slovar za slovenščino, ki smo ga oblikovali za vključitev v program Franček. Pri snovanju njegovega koncepta so sodelovali izkušeni leksikografi in strokovnjaki za didaktiko jezika.« V šolskem slovarju so slovarske razlage vedno v obliki povedi, »saj raziskave kažejo, da mlajši učenci lažje razumejo razlage, ki z vidika skladenjske strukture posnemajo spontani govor«. Po informacijah raziskovalcev uporablja Frančka tudi precej odraslih uporabnikov, katerih materni jezik ni slovenščina.

Od slovnice do iger

Omogoča pa še precej drugih reči kot »samo« razlago posameznih besed in njihovo uporabo, izvor, izgovor (tudi v narečju), zgodovino uporabe, sopomenke, način, kako besedo pregibamo, ter ali nastopa v kakšnih frazemih. »Prek Frančka sta dostopni specializirani šolski slovnici za osnovno in srednjo šolo, v posebnem razdelku učence opozarjamo na slovnične napake, ki se pogosto pojavljajo v besedilih otrok in mladostnikov, na voljo so tudi jezikovne vaje, ki so jih oblikovali specialisti za didaktiko jezika in s katerimi lahko učitelji usvojeno znanje učencev še poglobijo. Vsi podatki so medsebojno povezani, da prikažejo čim bolj celovito sliko o delovanju jezika,« naštevata Nina Ledinek in Kozma Ahačič.

Da bi učiteljem še bolj pomagali, so razvili črkozmed. To je orodje za samodejno, strojno generiranje jezikovnih nalog, ki gradivo črpa iz slovarskih podatkovnih baz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. »S črkozmedom lahko učitelji v nekaj minutah pripravijo gradivo za utrjevanje znanja, ki temelji na preverjenih jezikovnih podatkih. Če bi podobne naloge oblikovali na primer z umetno inteligenco, bi morali ustreznost nalog prej preveriti,« sta pojasnila raziskovalca.

Za učence pa je v projektu Franček nastala tudi interaktivna igra za pametne telefone besedoboj. Gre za igro, v kateri se z znanimi slovenskimi literati pomerijo v znanju jezika. Čakajo jih France Prešeren z igralskim imenom Kar velik slovenski pesnik – 1,7 metra, Ivan Cankar oziroma Človek s hecnim odnosom do kave, Lili Novy – besedna umetnica, ki ji ni para, Valentin Vodnik – Zadovolni Krajnc, Zofka Kveder – Bojevnica s peresom in Srečko Kosovel – Rdeča raketa. Igralec mimogrede izve nekaj o svojih literarnih nasprotnikih, potem pa mora precej hitro odgovarjati s pravilnimi besedami. Te morajo ustrezati določenim kriterijem, denimo beseda se mora začeti s točno določeno črko, soditi mora v določeno besedno vrsto, ne sme imeti določene črke … Zabaven je že sam začetek, saj izvemo, da se igralec bori za Slovenijo. Literati so se namreč odločili, da bodo državljane spravili »v podredje« in nasilno prevzeli oblast. »Naj bodo besede na tvoji strani!« prebere igralec, tik preden se poda v boj.

Kot sta pojasnila Ledinkova in Ahačič, se prav zdaj ukvarjajo z zadnjo nadgradnjo besedoboja, ki bo vključeval nove znane osebnosti, obogaten bo tudi nabor virtualnih nagrad in nadgrajene možnosti za oblikovanje avatarja: »Izboljšali smo mehanizme za igranje z drugimi igralci v živo prek omrežja, aplikacija pa je bila deležna tudi celovite tehnične nadgradnje, kar bo omogočalo njen razvoj in uporabo na najsodobnejših napravah.«

Uporaba odvisna od učiteljev

Zdi se, da bi naši otroci in mladostniki precej bolje opravili z nacionalnimi preverjanji znanja in tudi raziskavo Pisa, o kateri smo v zadnjih dneh ogromno poslušali, če bi namesto na drugih igricah svoj čas preživeli s Frančkom in besedobojem. Ledinkova in Ahačič poudarjata, da je uporaba odvisna od spodbude učitelja: »Na nekaterih šolah sta tako Franček kot besedoboj pravi hit, drugje ju komajda omenijo. Ravno zato se zelo trudimo z izobraževanjem učiteljev, veseli pa smo tudi, da je informacija o Frančku prodrla v učne načrte in učbenike.«

Franček je povezan tudi z eTorbo. Gre za nacionalni projekt, vreden 1,9 milijona evrov, od tega je 1,52 milijona evrov prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Nacionalni portal je po navedbah ministrstva namenjen predvsem učencem, dijakom in učiteljem, čeprav so gradiva prosto dostopna tudi drugim. Na njem je trenutno objavljenih 31 interaktivnih učbenikov in 15 drugih e-gradiv. Kot so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, lahko učitelji še dodatno izdelujejo e-gradiva, ki pa niso javno objavljena. Za dodatne možnosti uporabe eTorbe se uporabniki prijavijo z Arnesovo AAI-prijavo, ki jo imajo vsi učenci in dijaki.

Tudi v eTorbi izberejo razred oziroma letnik, za katerega želijo dostopati do gradiv. Za prvo triado ni (še) ničesar, nato so na voljo večinoma gradiva za matematiko in naravoslovje, precej več jih je za osmi in deveti razred ter srednjo šolo. Čeprav so na začetku delovanja pripravili spletno srečanje, ki se ga je udeležilo več kot tisoč učiteljev, ravnateljev in drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, eTorba za zdaj še ni prav zaživela. Kot so pojasnili na ministrstvu, pripravljajo »večji projekt na področju e-vsebin, ki bo dodatno opolnomočil učitelje za izbiro, prilagajanje, ustvarjanje, uporabo in vrednotenje digitalnih izobraževalnih vsebin«.

Naši otroci in mladostniki bi precej bolje opravili z nacionalnimi preverjanji znanja in raziskavo Pisa, če bi namesto z drugimi igricami svoj čas preživeli s Frančkom in besedobojem. FOTO: Leon Vidic/Delo

Možnost prilagajanja

Pri snovanju eTorbe sta poleg ministrstva sodelovala še Institut informacijskih znanosti, Maribor (IZUM), kjer so poskrbeli za programski razvoj eTorbe, eBralnika in eUrejevalnika, in Arnes, ki zagotavlja infrastrukturo. Kot so pojasnili na ministrstvu, so eTorbo pripravili tako, da omogoča razvoj: »Pri njem so bila upoštevana strokovna spoznanja s področja digitalne didaktike, upoštevaje specifike učenja v digitalnem okolju ter najboljše prakse iz tujine. Narejena je na sodobnih standardih, ki omogočajo povezovanje z drugimi učnimi okolji in storitvami ter dodajanje funkcionalnosti.« Dodali so, da enako velja za eBralnik in eUrejevalnik.

Ključno za razvoj je prilagajanje že obstoječih gradiv konkretnim potrebam učencev, so še odgovorili z ministrstva: »Pri gradivih, ki so objavljena pod ustreznimi licencami Creative Commons, lahko učitelj vsebino prilagodi svojemu razredu oziroma posameznim učencem – na primer del vsebine spremeni ali izpusti, doda svojo razlago, nalogo, primer, multimedijski element ali drugo dejavnost. Tako digitalno gradivo ni več nujno nespremenljiv, vnaprej zaključen učbenik, ampak lahko postane osnova, ki jo učitelj didaktično prilagodi glede na cilje pouka, predznanje in potrebe svojih učencev.« Dodali so, da je pomembna razvojna smer povezovanje eTorbe z drugimi storitvami ter »razvoj osebnega učnega okolja učenca, recimo možnosti spremljanja napredka, zapiskov in drugih oblik podpore učenju«.

Čeprav še vedno neizpodbitno velja, da se učenci največ naučijo iz tiskanih učbenikov, beril in z veliko pisanja z roko, pa interaktivna gradiva lahko pomagajo tistim z različnimi primanjkljaji. Kot so odgovorili z ministrstva, so se pri pripravi eTorbe in eBralnika posvetovali s strokovnjaki o potrebah slepih in slabovidnih otrok ter otrok z bralnimi težavami in disleksijo: »Uporabnik lahko zato prikaz gradiva prilagodi svojim potrebam: izbira med različnimi pisavami, spreminja velikost pisave, višino vrstic, razmik med znaki, širino robov in velikost kazala ter uporablja večje gumbe. Oblikovne predloge imajo tudi svetlo in temno različico, saj nekaterim učencem bolj ustreza branje svetlega besedila na temni podlagi. Dodatno se vsebina prilagaja velikosti zaslona.«

Na nekaterih šolah sta tako Franček kot besedoboj pravi hit, drugje ju komajda omenijo. Ravno zato se zelo trudimo z izobraževanjem učiteljev, veseli pa smo tudi, da je informacija o Frančku prodrla v učne načrte in učbenike. Nina Ledinek in Kozma Ahačič

Učenci lahko prilagajajo tudi zahtevnost vsebine, če je avtor tako pripravil gradivo, so odgovorili z ministrstva: »Želimo zmanjšati kognitivno preobremenitev in omogočiti, da se učenec čim bolj osredotoči na samo učenje, radovednim in nadarjenim učencem pa omogočiti, da preskočijo lažje naloge ali se z vsebino seznanijo še bolj poglobljeno.« Vse te možnosti lahko uporabljajo tudi učitelji za diferenciacijo oziroma prilagajanje pouka: »Učitelj lahko isto osnovno gradivo uporablja z učenci z različnim predznanjem in učnimi potrebami. Gradiva lahko vključujejo tudi različne vrste besedila, slike, videoposnetke, animacije, simulacije in interaktivne naloge, zato omogočajo precej več različnih poti do razumevanja kot klasično linearno besedilo. Prav to je ključno, zaradi specifik branja v digitalnem okolju, ki ima lahko tudi negativne učinke, da digitalne izobraževalne vsebine prinašajo dodano vrednost.«

Prihodnost

Sistem, kot je eTorba, imajo že kar nekaj časa v Estoniji, kot je na lanskem mednarodnem posvetu o učnih gradivih, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, pojasnila predstavnica estonskega ministrstva za izobraževanje Kai Koort. Učenci se prijavijo na poseben portal, izberejo razred, nato pa so jim na voljo vsi možni učbeniki in vsa možna gradiva. Vse je povezano, tudi različni slovarji in enciklopedije, tako da lahko izvedo še druge stvari, ne le tisto, kar je zahtevano pri pouku. Orodja na portalu omogočajo tudi pripravo preverjanj, tako da lahko hitro ugotovijo, koliko znajo. Estonija se je na nedavni Pisi uvrstila zelo visoko, takoj za azijskimi državami in najvišje med evropskimi.

Ali je torej prihodnost v enotni digitalni platformi za učence? Kai Koort je bila lani za Delo zelo jasna, zakaj so estonski učenci tako uspešni: »Estonci smo narod bralcev. Povprečen Estonec bere 13 minut dnevno, kar je največ v Evropski uniji, povprečno gospodinjstvo pa ima 218 knjig, s čimer smo vodilni v svetu.« Tudi Nina Ledinek in Kozma Ahačič dvomita, da je rešitev digitalna: »Prihodnost je v tiskanih knjigah! Digitalni pripomočki so izjemno pomembni, a kot dodatek, ne osnova. Če pogledate raziskave, so v času, ki ga ob učenju preživijo pred zasloni, estonski otroci pod evropskim povprečjem. Torej: digitalizacija in digitalna opremljenost sta nujni, a ne smemo pozabiti, da je to samo dodatek k pouku, ne njegov temelj. Franček bo najbolje zaživel, ko ga bodo učenci in učitelji uporabljali redno – a ob tiskanih knjigah, učbenikih in vsakič le za kako minuto.«

Čezmejno sodelovanje Evropska unija je na področju vzgoje in izobraževanja podprla tudi projekta dveh slovenskih šol s šolami čez mejo. V projektu Arena je OŠ Hajdina sodelovala s VI. osnovno šolo Varaždin. Kot je povedal ravnatelj Tomaž Klajdarič, je bil projekt namenjen nadarjenim učencem: »Sodelovali so učenci tretjega triletja, pripravili pa smo štiri večja srečanja.« V aktivnostih s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM), kulture in varstva okolja je bil poudarek na ustvarjalnosti, inovativnosti, izmenjavi znanja ter krepitvi zaupanja med učenci, učitelji in širšo skupnostjo. Sodelovali pa so tudi Korošci. V projektu KorP (Korošci pod Peco) sta sodelovali Osnovna šola Mežica in Srednja šola Pliberk. Projekt je bil namenjen povezovanju učencev in šole za krepitev zaupanja, razumevanja ter skupne identitete. Učenci in dijaki so se učili, raziskovali skupno dediščino, cilj projekta pa je bil poleg zmanjševanja socialnih razlik in utrjevanja povezav med skupnostmi tudi spodbujanje trajnega in medsebojnega spoštovanja ter dolgoročno sodelovanje med šolami. Prav to jim je očitno uspelo, kot nam je veselo odgovoril ravnatelj OŠ Mežica Janko Plešnik: »Minuto prej, preden ste me poklicali, smo se s Srednjo šolo Pliberk dogovorili za skupni športni dan. Naši osmo- in devetošolci bodo odšli tja.« Dodal je, da so bili s projektom zelo zadovoljni: »Pri nas se dosti otrok uči nemško, pri njih slovensko, zato so se lahko veliko pogovarjali. Pripravili smo dve prireditvi na res visoki ravni, o našem sodelovanju je nastal tudi film. Zelo radi bi sodelovanje nadaljevali, zato čakamo na kakšne razpise, ker res ne želimo, da bi ugasnilo.«

Rubrika nastaja v sodelovanju z Ministrstvom za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj RS.