Radi zaposlujemo male pošasti

Podjetje Outfit7 je z govorečim mačkom Tomom zaslovelo po vsem svetu in postalo prvi slovenski samorog. S pobudo Giving back vračajo družbi, letos pa so se osredotočili na mlade in jim poleg prostora za igro ponudili priložnost za ustvarjanje. V Kristalni palači sredi BTC je operativni direktor, Ajdovec Jernej Česen, spregovoril o otroški ustvarjalnosti, trendih v industriji videoiger, kadrih, ki jih zanimajo, pa tudi o avtoritarcih na čelu podjetij, ki jim je odklenkalo. V začetku oktobra ste na Debelem rtiču odprli igrišče, ki je nastalo po zamislih slovenskih otrok. Od kod ideja za pobudo Giving back, ki traja že sedmo leto? Ta zaveza v resnici traja že 15 let, vse od ustanovitve podjetja, v zadnjih sedmih letih pa smo jo poimenovali Giving back. V Outfitu7 ves čas sodelujemo z ...