Radi zaposlujemo male pošasti

S pobudo Giving back podjetje Outfit7 vrača družbi, letos so se osredotočili na mlade in jim poleg prostora za igro ponudili priložnost za ustvarjanje.
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»Ko opazujem starše in otroke, ki na igrišču preživljajo čas, si rečem, da drugo leto zagotovo spet pridemo in nekaj naredimo,« obljublja Jernej Česen. FOTO: Blaž Samec
Podjetje Outfit7 je z govorečim mačkom Tomom zaslovelo po vsem svetu in postalo prvi slovenski samorog. S pobudo Giving back vračajo družbi, letos pa so se osredotočili na mlade in jim poleg prostora za igro ponudili priložnost za ustvarjanje. V Kristalni palači sredi BTC je operativni direktor, Ajdovec Jernej Česen, spregovoril o otroški ustvarjalnosti, trendih v industriji videoiger, kadrih, ki jih zanimajo, pa tudi o avtoritarcih na čelu podjetij, ki jim je odklenkalo.
V začetku oktobra ste na Debelem rtiču odprli igrišče, ki je nastalo po zamislih slovenskih otrok. Od kod ideja za pobudo Giving back, ki traja že sedmo leto?
Ta zaveza v resnici traja že 15 let, vse od ustanovitve podjetja, v zadnjih sedmih letih pa smo jo poimenovali Giving back. V Outfitu7 ves čas sodelujemo z ...
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