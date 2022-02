Dobrodošli v rock'n'roll hipermarketu

V nadaljevanju preberite:

Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner, David Bowie, Sting ... Ne, to ni še ena lestvica najbolj vplivnih glasbenikov vseh časov, temveč seznam zvezdnikov, ki so v zadnjem obdobju korporacijam prodali glasbene kataloge, ki vključujejo avtorske pravice za vso njihovo glasbo. Trije izvrstni poznavalci trendov in zgodovine rock glasbe, Izak Košir, Matej Krajnc in Igor Vidmar, so za Nedelo pojas­nili, zakaj glasbeniki svoje opuse prodajajo prav zdaj, kdo bo imel največ koristi in kaj to pomeni za prihodnost glasbene industrije.