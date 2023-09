Rajmond Debevec: Dokazal sem, da je strelstvo šport za vse generacije

V nadaljevanju preberite:

Je legenda slovenskega strelstva, kaj strelstva, športa nasploh. Olimpionik in udeleženec vrste olimpijskih iger, nosilec medalj s svetovnih prvenstev in svetovni rekorder. Čeprav je spomladi dopolnil 60 let, ko je večina športnikov že davno v penziji, Rajmond Debevec ni vrgel puške v koruzo. Prejšnjo nedeljo je na strelskem svetovnem prvenstvu v Bakuju v neolimpijski disciplini s puško velikega kalibra v streljanju na 300 metrov oddaljeno tarčo premagal sotekmovalce in osvojil zlato medaljo. In ne samo to. Kot deveti v zgodovini je zadel vse, kar je mogoče, šestdesetkrat v desetico, in izenačil svetovni rekord 600 krogov.

Koliko so bili stari vaši tekmeci v Bakuju?

Drugi in tretji v kategoriji, v kateri sem zmagal, sta bila stara 29 let.

Približno toliko kot vaša sinova, predvidevam?

Ja, stara ste 31 in 27 let, ha, ha. Na enem od azerbajdžanskih spletnih portalov sem prebral prispevek v angleščini, v katerem sem izvedel, da je bil zadnji, ki je izenačil rekord 600 krogov pred menoj, najstarejši doslej. Star je bil 38 let. Zdaj sem ga izenačil jaz, star 60 let. Prvi, ki je leta 1990 dosegel 600 krogov, pa je bil star 37 let.