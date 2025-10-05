Miha Šalehar: Dolga leta sem bil žalostni klovn, ki je igral veseljaka

V nadaljevanju preberite:

»Včasih se vprašam, ali sem samo precej asocialen mizantrop, ki se mora preprosto umakniti v svojo luknjo in početi stvari, ki jih v resnici rad počne,« je Miha Šalehar razmišljal leta 2018 v oddaji Od blizu na TV Slovenija. Danes se zdi, da ga ta misel še vedno preganja. Početi stvari, ki jih resnično rad počnem.

Med dobro uro trajajočim pogovorom vzbuja vtis natančnega poslušalca. Vsakokrat počaka na zadnjo črko vprašanja in včasih si vzame več sekund, preden postreže z odgovorom. Občasno vzbudi tudi vtis – to frazo sredi pogovora uporabi še sam – žalostnega klovna, ki pa se je z leti naučil, da lahko tu in tam izstopi iz svoje vloge. Ko denimo pripoveduje o svojih težavah z alkoholom, je poln samoironije in humorja, toda na koncu vendarle pripomni:

»Ne, ni bilo lahko, ne.«

Ta mesec (bo)sta luč sveta ugledala dva njegova projekta: v sredo sta z bratom in glasbenikom Matevžem Šaleharjem - Hamom premierno uprizorila »glasbeno komedijo« Brata, sredi oktobra pa bo pri Mladinski knjigi izšla zbirka kolumn Krasni novi spet. Po Duhu česa, Pustolovcu zmote in Notranjem piru – v katerem je na podlagi lastne tridesetletne izkušnje seciral fenomen družbeno sprejemljivega alkoholizma – je to njegova četrta knjiga.

{embed_article}663776{/embed_article}

Eden najbolj znanih slovenskih radijskih glasov je v njej zbral besedila, ki jih od leta 2022 objavlja v časopisu Delo. Znova se je izkazal kot pronicljiv opazovalec družbe, ki podvomi o vsaki resnici, vsakem konsenzu, vsakem dvomu, več kot pomenljiv pa je tudi podnaslov zbirke Šopek teorij zarote.