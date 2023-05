Dolga zgodovina užitka

V nadaljevanju preberite:

Sodobni vibratorji spominjajo na lične modne dodatke in so narejeni iz do okolja prijaznih materialov, seks lutke, ki jih poganja umetna inteligenca, pa bi nevajeno oko brez težav zamenjalo za ženske iz mesa in krvi. Vse to so seveda variacije na isto temo. Človek, tako kot nekatere druge živalske vrste, za zadovoljitev svojih spolnih potreb že od pamtiveka uporablja vse, kar mu pride pod roko. Dokumentirano že vsaj kakšnih 30.000 let, če smo malce bolj natančni.