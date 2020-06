Dom z najlepšim razgledom

Na novo premešane turistične karte

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pobeg na lepše ob koncu tedna. Z iskanjem prenočišča se ni treba ukvarjati. FOTO: Arhiv proizvajalca

Nakup ali najem

Okretnost, mobilnost in udobje

Vikend na morju lahko pripeljemo tudi s seboj. FOTO: Branko Ceak

Za vse okuse

Notranjščina, prilagojena željam uporabnika

Najprej si, še v najstniških letih, omislimo šotor. Ko nam nekaj poletij zapored dopust zamoči deževje, naše finančno izhodišče pa se izboljša, napredujemo do (rabljene) prikolice, morda postanemo pavšalisti in skozi razsvetljena okna pomilovalno zremo na reveže, ki se v šotorih borijo z burjo ali jugom.Sčasoma si želimo več, vozilo, s katerim bo mogoče udobno potovati v vseh letnih časih, obiskati zasnežena smučišča, evropske metropole in skrite kotičke domovine. Takrat je čas za avtodom, ki je v teh negotovih časih tudi ena najvarnejših oblik dopustovanja.V pandemijskem gospodovem letu 2020 smo se nedelovci odločili za veliko poletno akcijo, v kateri vam bomo predstavljali najlepše lokacije za karavaning doma in v bližnji okolici.Počitniške namige bomo pospremili z nasveti za aktivno preživljanje prostega časa, z opisom znamenitosti v okolici, namigi za razvajanje duše in telesa, za dobro vago pa bomo dodali še aktivnosti za najmlajše in priporočila za gurmanske in kulturne užitke.V poletni Nedelovi akciji smo združili moči z enim naših najuspešnejših podjetij, Adria Mobil, ki vozila za prosti čas ustvarja in izdeluje že več kot 50 let in je redno prejemnik neodvisnih nagrad za oblikovno zasnovo, inovacije, kakovost in vrednost, pri njegovi hčerinski družbi Adria Plus pa si lahko avtodom tudi izposodite.Pandemija koronavirusa je zamajala turizem, ljudje pa visoko na lestvico prioritet postavljajo varnost. Nabite hotelske jedilnice, kjer ob skupinskih zajtrkih človek komaj sliši svoje misli, se zdijo vsaj začasno preteklost.Karavaning ponuja občutek popolne svobode, udobje potovanja in bivanja, ki je združeno s popolno varnostjo in zasebnostjo, saj stike z drugimi ljudmi odmerjamo povsem po lastnih željah.K sodelovanju vabimo tudi vas, drage bralke in bralci Nedela. Na elektronskem naslovunam zaupajte, kje ste na dopustu neizmerno uživali vi, in priporočite svojo najljubšo lokacijo, kjer ste že ali bi še radi dopustovali z avtodomom.V prihodnjih tednih bomo potovali po Sloveniji in skočili tudi čez meje ter vam predstavljali tako uveljavljena turistična središča kot še neodkrite dragulje, ki čakajo na popotnike raziskovalnega duha.Po predstavitvi najatraktivnejših točk vas bomo spet povabili k sodelovanju. Z glasovanjem boste nagradili slovensko lokacijo, ki vas je najbolj navdušila. Skupaj bomo torej izbrali Nedelovo destinacijo za karavaning 2020.Počitniška prikolica in avtodom sta sinonim za svobodo in dinamično preživ­ljanje prostega časa. Za lupino domovanja na kolesih se skriva mnogo več, kot je videti na prvi pogled. Karavaning je kultura bivanja, ki te počasi prevzema, vse dokler si drugačen dopust le še stežka predstavljaš.Ta posebna filozofija dopustništva ni za vsakogar. Preden se odločimo za nakup avtodoma, je na mestu tehten razmislek, zakaj bi si ga sploh omislili, kakšne so naše želje in potrebe, kolikokrat na leto se bomo ob vseh drugih obveznostih sploh lahko podali na pot in podobno.Vsekakor je priporočljivo, da se najprej odločimo za najem vozila, in kmalu nam bo jasno, ali smo iz pravega testa ali ne.Množica navdušencev nad tovrst­nim aktivnim dopustništvom se vsekakor hitro širi. Lani je bilo na slovenskem trgu prodano rekordno število avtodomov in počitniških prikolic.Rast prodaje novih avtodomov je bila namreč kar 33-odstotna, kar pomeni, da je z 289 vozil leta 2018 poskočila na 385 v letu 2019. Pandemija koronavirusa je povpraševanje po domovih na kolesih, ki nam zagotavljajo ustrezne higienske in varnostne standarde, le še povečala.Če razmišljamo o nakupu, je dobro imeti v mislih, da ponudba težko dohaja vse večje povpraševanje, in dejstvo je, da bo treba na novega družinskega konjička, ki bo plenil zavistne poglede sosedov, po naročilu malce počakati. Ker gre za večjo investicijo, je smotrno skrbno in pazljivo pregledati ponudbo, ki je na trgu, in se pogovoriti o željah vseh družinskih članov.Klasične počitniške prikolice so nam dobro znane in o njih ne kaže izgubljati besed. Le malo je namreč družin, ki niso vsaj kakšnega tedna dopusta kdaj preživele v katerem od priljubljenih kampov doma ali pri sosedih.Slovenci imamo dolgo tradicijo pavšalizma, torej najema parcele v kampu, kjer ob prikolicah opazimo vse mogoče: od zelenjavnih vrtičkov do zidanih žarov in celo cvetličnih korit z obveznimi pelargonijami.Ker je veliko kampov v zadnjih letih zaostrilo pogoje tovrstnega kampiranja in pavšaliste marsikje prestavilo na manj privlačna mesta, daleč od plaže, pospešeno odkrivamo drugačne oblike dopustovanja.Raje kot za trideset let na isti destinaciji se odločamo za vikend na Gorenjskem in naslednjega na obali, za krompirjeve počitnice v Prekmurju, smučanje v Avstriji ali poletje na jugu Italije. Za takšen življenjski slog je avtodom veliko bolj praktična, hitrejša in za vse potnike udobnejša rešitev kot prikolica.Laiki si ob besedi avtodom predstavljamo vozilo z značilno grbo nad prednjim delom vozila, toda takšni avtodomi, pravimo jim alkovni, »grba« pa je spalni nadstrešek, so le ena od možnosti. Primerni so za družine z manjšimi otroki, na trgu pa se počasi umikajo drugim tipom.Alkovni avtodomi brez spalnega nadstreška so tako imenovani polintegrirani avtodomi. Njihove glavne prednosti so prostornost, lažja vodljivost in manjša poraba goriva, z dvižno posteljo pa zlahka konkurirajo alkovnim.Nekateri se odločajo tudi za preproste, manjše predelane kombije in na račun cene sklenejo kompromis pri prostornosti. Uporabni so za hitra potovanja, okretni in cenovno dostopnejši. Nekateri takšnim kombijem dodajo dvižno ali povišano streho – v tem primeru govorimo o potovalnikih.Njihova glavna slabost je, da nimajo kopalnice. Nekateri jih uporabljajo tudi kot osebna vozila. Potovalnik je tako njihovo edino prevozno sredstvo, s katerim ob koncu tedna skočijo na lepše.Tu so še vozila s štirikolesnim pogonom in oprtanim snemljivim bivalnikom, ki se jih je – po najbolj znanem proizvajalcu tovrstnih bivalnikov – oprijelo ime »tišerji«.Predmet poželenja večine zagrizenih avtodomarjev so tako imenovani integrirani avtodomi ali krajše »integriranci« in v resnici imajo številne prednosti. Njihova zasnova omogoča popoln pregled nad voziščem in hkrati svetlost bivalnega dela. Enaka širina vozila po vsej dolžini omogoča kar največji izkoristek prostora in občutek prostornosti, primerljiv s pravim domovanjem.V samem cenovnem vrhu so »linerji«, njihove cene pa so primerljive s cenami dvosobnih stanovanj v prestolnici. Tehnološko in oblikovno dovršeni izdelki ponujajo največje udobje in so pojem prestiža.Notranjost avtodomov ni uniformirana. Na trgu je namreč več kot deset različnih razporeditev, ki zadovoljijo najraz­ličnejše uporabnike. Parom brez otrok in aktivnim posameznikom so na kožo pisani kompaktnejši modeli, medtem ko bodo za družine primernejše izvedbe s pogradom v zadku vozila.Nekateri modeli omogočajo udobno spanje treh ljudi, spet v drugih jih lahko prenoči dvakrat toliko. Enaka zunanjščina skriva različne notranjosti. Posamezen model je lahko na voljo z ducatom ali celo več možnostmi za opremo notranjosti.Nekaterim bo pomembnejša velikost omar za shranjevanje, drugim kakovost­no oblazinjenje, spet tretjim kakovost ležišč. Izbira je pestra, oblikovalci pa nenehno snujejo izboljšave in nove domiselne rešitve.