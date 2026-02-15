Domen in njegove pi.kice

Bognedaj, da bi v tiskanih ali spletnih medijih neokrnjene brali kletvice, ki jih, takole med brati, vsak dan zlahka stresamo iz rokava.

Si predstavljate smučarskoskakalnega navijaškega zavezanca najmlajšemu bratu Prevc iz Selške, zakaj ne Poljanske doline (in zakaj ne iz Maribora, Vidma ob Ščavnici?), ki na tekmi na mali, ki je neuradno srednja olimpijska skakalnica, zasede šesto mesto? Verjetno pred ženo, ki pripravlja večerjo, in nedolžnimi otroki zakriči: »Vrag ga pocitraj!« In žena, morda tudi že dovolj priučeni otroci, se zaradi kletve pokrižajo. Japajade, benjaminski brat Domen je po olimpijski preizkušnji na srednji pručki imel, če sem prav razumel, slan priokus. Šesto mesto na srečo ni četrto, ni pa niti prvo. Ampak ker so smučarski skoki naravna danost, bognedaj projekt družine Prevc, se je v obvezni izjavi za nacionalko, športnonovinarsko in kavčarsko gledano debaklu, ozrl še na mešano ekipno tekmo dan pozneje. ...