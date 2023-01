Dominik Kozarič: Vrnil sem se, da bi izpolnil sanje

V nadaljevanju preberite:

V 90. letih je bil eden najbolj priljubljenih pevcev pri nas. Dovolj je omeniti njegovi največji uspešnici, Reka luči in Ljubi jo nežno, pa je jasno, o kom teče beseda. Pred skoraj dvajsetimi leti, natančneje 2005., je spakiral kovčke in šel srečo iskat na Tenerife, največji otok na Kanarskem otočju. Jug otoka slovi po pestrem nočnem življenju in zabavah, on pa je z zabavan­jem turistov v prestižnih hotelih dolga leta služil kruh. Pandemija koronavirusa je tudi pri njem vse postavila na glavo in po dolgih letih se je vrnil domov, da bi, kot pravi, izpolnil sanje in v življenju še kaj ustvaril. Ujeli smo ga dober teden po povratku, še preden je zares razpakiral kovčke.