Dominik Mencej: Film je zame način pobega

Da bo režiser, je Dominik Mencej ugotovil v srednji šoli, a pot do tega ni bila brez ovinkov. Za diplomski film Prespana pomlad je pred leti prejel pet nagrad vesna, zdaj je v kinu njegov prvi celovečerec Jezdeca, ki ga je občinstvo na lanskem Festivalu slovenskega filma izbralo za najboljši film, žirija pa mu je podelila štiri vesne. Za 36-letnega režiserja je to potrditev, spodbuda in čast, »predvsem pa mi vse skupaj daje izziv, da se ne ustavim in poskusim narediti še boljši film«.