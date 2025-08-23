Dnevi, ko se spet odloča, ali bo orožje utihnilo

V nadaljevanju preberite:

Po srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega voditelja Vladimirja Putina prejšnji petek so se začele razne aktivnosti, ki bi morda lahko vodile k miru v Ukrajini, odvijati hitreje. V nedeljo se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu sestal z nekaterimi evropskimi voditelji in jih v ponedeljek peljal s seboj na sestanek s Trumpom v Belo hišo. A hitri mir v po površini največji samo evropski državi je še vedno bolj pobožna želja kot realnost.

Kaj se je dogajalo do zdaj in kaj lahko pričakujemo v prihodnje?