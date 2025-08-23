  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Dnevi, ko se spet odloča, ali bo orožje utihnilo

    Osnovi vprašanji za uspeh morebitnih pogajanj sta, ali se je Ukrajina za mir pripravljena odpovedati delu ozemlja in kakšne varnostne garancije bi dobila za to.
    Sestanek pri Donaldu Trumpu v ponedeljek je nekoliko pomiril strahove Ukrajincev in drugih Evropejcev, da jih bo ameriški predsednik pri barantanju z Vladimirjem Putinom povsem izločil. FOTO: Alexander Drago/Reuters
    Sestanek pri Donaldu Trumpu v ponedeljek je nekoliko pomiril strahove Ukrajincev in drugih Evropejcev, da jih bo ameriški predsednik pri barantanju z Vladimirjem Putinom povsem izločil. FOTO: Alexander Drago/Reuters
    Gorazd Utenkar
    23. 8. 2025
    15:15
    Po srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega voditelja Vladimirja Putina prejšnji petek so se začele razne aktivnosti, ki bi morda lahko vodile k miru v Ukrajini, odvijati hitreje. V nedeljo se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu sestal z nekaterimi evropskimi voditelji in jih v ponedeljek peljal s seboj na sestanek s Trumpom v Belo hišo. A hitri mir v po površini največji samo evropski državi je še vedno bolj pobožna želja kot realnost.

    Kaj se je dogajalo do zdaj in kaj lahko pričakujemo v prihodnje?

    Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    22. 8. 2025
    Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025
    Nogomet
    Odzivi

    Albert Riera po zmagi udaril po mizi: Sramota

    Celjani so si priigrali minimalno prednost pred povratno tekmo na Češkem, a je veselje skalila huda poškodba in skrb vzbujajoče stanje igrišča.
    21. 8. 2025
    Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    20. 8. 2025
    Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    23. 8. 2025
    Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    22. 8. 2025
    Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    21. 8. 2025
    Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    21. 8. 2025
    vojna v UkrajiniDonald TrumpVladimir Putinmirovna pogajanja

    Zanimivosti
    Znane podrobnosti zaslišanja

    Ghislaine Maxwell: Seznam Epsteinovih strank ne obstaja

    Med zaslišanjem v floridskem zaporu, kjer prestaja 20-letno kazen, je zatrdila tudi, da nikoli ni videla, da bi Donald Trump počel kar koli neprimernega.
    23. 8. 2025
    Slovenija
    Bohinj

    Ob izlivu Savice v jezero opazili goščo, obiskovalci naj se temu delu izogibajo

    Na občini Bohinj so naročili analizo 13 vzorcev, predvsem na območju Ukanca. Pri izlivu Savice se je gibal pes, ki je v nedeljo poginil. Kako je s kanalizacijo?
    23. 8. 2025
    Premium
    Premium
    Svet
    Pregled tedna

    Raje pse in mačke kot otroke

    Število hišnih ljubljenčkov je v kitajskih mestih že preseglo število otrok, mlajših od štirih let.
    23. 8. 2025
    Črna kronika
    Nesreča s smrtnim izidom

    V nesreči življenje izgubil 55-letni voznik električnega kolesa

    Kolesar je na koncu naselja Zagorica pri Velikem Gabru trčil v prednji levi del osebnega avtomobila, ki ga je nasproti pripeljala 36-letna voznica.
    23. 8. 2025
    Premium
