FOTO:Dopust je lahko dobra učna ura

Vračanje v ritem

Dr. Tanja Kajtna je profesorica na ljub­ljanski fakulteti za šport. FOTO: Jure Eržen/Delo



Gibanje je obveznost

Z vidika telesne aktivnosti je dopust za večino ljudi bolj dinamičen kot vsakdanje življenje. Foto Shutterstock



Možgani kot mišice

Pasti

O dobrobitih rekreacije je bilo povedano in napisano že vse, kljub temu pa je dobro od časa do časa opozoriti, zakaj se dandanes velja gibati. Tudi z vidika duševnega zdravja posameznika. Z dr., športno psihologinjo in profesorico na ljubljanski fakulteti za šport, smo se pogovarjali o tem, kako nam šport lahko pomaga pri vračanju v podopustniški vsakdan. Oziroma obratno: česa nas lahko poletno ukvarjanje s športom nauči za v prihodnje.Poletje se izteka. Za velik del ljudi to pomeni, da bo kmalu konec dopustov ali počitnic, čemur sledi vrnitev v vsakdan. Poleti imamo običajno tudi največ časa za ukvarjanje z rekreacijo, kar mnogi s pridom izkoristijo. Telo je zato bolj sproščeno, možgani prevetreni, svet okoli nas se zdi lepši. Ko se začnejo dnevi krajšati in noči daljšati in ko nam urnik zapolnijo druge obvez­nosti, časa za »obnavljanje« telesa, kar je dobesedni pomen besede rekreacija, pogosto začne primanjkovati.Ko sem športno psihologinjo Tanjo Kajtna vprašal, kako se z rekreacijo boriti proti »podopustniški depresiji«, me je najprej opomnila, da velja biti previden pri takšni terminologiji. »Izraz podopustniška depresija je zanimiv, takoj je pritegnil mojo pozornost, toda klinična psihologija ga ne pozna. Menim, da gre za nekoliko populističen izraz, ki se mu je bolje izogniti,« je dejala profesorica. »Morda je kdo slabše volje, ko se vrne dopusta, saj je bilo tam življenje lahkotno, zdaj pa ima več obveznosti, ampak to je prilagajanje na spremembo – vsi smo vedeli, kaj nas čaka, ko se vrnemo.«Po njenem mnenju gre za popolnoma naraven postopek vračanja v ritem, ki nam je sicer domač in stalen; ritem, ki nam narekuje življenje čez vse leto. »Vsi smo tu in tam depresivni, to je normalen odziv na nekatere težave v življenju, klinična depresija pa je nekaj čisto drugega: traja bistveno dlje, dlje vpliva na nas in pomeni težave s spoprijemanjem z vsakdanjim življenjem.«Torej – vračanje v ustaljeni ritem. Z vidika telesne aktivnosti je dopust za večino ljudi bolj dinamičen kot vsakdanje življenje, je prepričana sogovornica. Več se gibljemo, premikamo, več časa si vzamemo za šport, poleg tega veliko aktivnosti niti ne dojemamo kot rekreacijo, temveč kot del dopusta: sprehod do plaže in nazaj, plavanje, supanje, snorkljanje in še bi lahko naštevali. »To lahko v nas sproži premislek. Če smo na dopustu tako aktivni in če se zaradi tega dobro počutimo, bi se tudi v standardnem ritmu življenja, ko je manj prostega časa, morda bolje počutili, če bi se več gibali,« je psihologinja prepričana, da se lahko iz tedna ali dveh, kolikor si pač vzamemo za oddih, marsikaj naučimo. Recimo tega, da rekreacije ne gre jemati kot zadnjo obveznost na svetu, temveč kot enakopraven sestavni del našega urnika.»Rekreacija bi v resnici morala biti del življenja. Če se s športom ukvarjamo le tu in tam ali samo pred kakšno tekmo, to ni dovolj. Vsaj dva- do trikrat vsak teden in morda še kakšno uro med vikendom – to je minimum. Zadnje smernice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) priporočajo 75 minut intenzivne in 150 minut zmerne vadbe na teden,« pravi sogovornica in ponudi zanimivo primerjavo: če svoj čas načrtujemo tako, da začnemo ob 6.45 razvažati otroke v šole in vrtce, ob 8. uri pa moramo biti v službi, lahko tudi vnaprej načrtujemo nekaj terminov za rekreacijo. »Ne smemo tarnati, da se s športom ne moremo ukvarjati, ker imamo preveč drugih obveznosti. Gibanje je obveznost.«Zadnji stavek iz prejšnjega odstavka običajno utemeljujemo s fizičnimi dejavniki: homo computerus je manj zakrnel, če od časa do časa malce poteče. Z rekreacijo tudi skrbi za uravnavanje telesne teže, je bolj razgiban ter hkrati krepi imunski sistem, srce in pljuča.»Naš današnji ritem življenja je evolucijsko gledano nenaraven. Človek ni bil ustvarjen za toliko sedenja, zato moramo to kompenzirati,« je prepričana Tanja Kajtna. Omenila je prispevek svojega kolega dr. Gregorja Starca, ki je zapisal, da če otrok sedi pet ur v šoli, se mora popoldne pet ur gibati. »To je zelo zanimivo razmišljanje. Morda malce ekstremno, toda včasih je prav ekstremen pogled tisto, kar nas spodbudi k resnemu premisleku. Če to velja za otroke – zakaj ne bi za odrasle? Na šest ur sedenja je sicer ob polnem delovniku in družinskih obveznostih težko pripeti še šest ur rekreacije, toda že razmišljanje v tej smeri je dovolj.«Kakšen pa je vpliv ukvarjanja z rekrea­cijo na posameznikovo psiho? »Če smo razgibani, so mišice bolje prekrvljene in zato bolj prožne in odzivne. Enako velja za možgane,« s primerjavo odgovori strokovnjakinja. »Tudi možgani potrebujejo kisik, s katerim jih bolje preskrbimo, če telo dvignemo na višje obrate. Lažje se osredotočamo, pozornost usmerjamo v pomembne naloge, naše čustvovanje je bolj stabilno, lažje se spoprijemamo z zahtevnimi ovirami, ki se znajdejo pred nami, lažje si zapomnimo stvari, bolj smo odporni proti stresu in na splošno smo bolje razpoloženi.«Končni učinek rekreacije na možgane je torej boljša preskrba s kisikom. Ali pri tem igra veliko vlogo vrsta športa, s katerim se ukvarjamo? Odgovor se razlikuje od posameznika do posameznika: nekomu bolj ustreza tek, drugemu plavanje, tretjemu joga, četrtemu dvigovanje uteži … Pomembno je, da vsak sam pri sebi najde tisto, kar ga veseli in pri čemer uživa, in se čim hitreje ogne oblikam rekrea­cije, ki ga spravljajo v slabo voljo. »Če ne maram množic in glasne glasbe, potem verjetno ne bom hodila v fitnes. Tudi če bi, vadba ne bi imela pravega učinka. Enako velja za tek: če me vsakič znova vse boli, poleg tega pa me zelo dolgočasi, ker se nič ne dogaja, je bolje, da si poiščem kaj novega,« meni Tanja Kajtna, ki opaža, da v življenju pogosto iščemo tisto, kar nam manjka: kdor hodi v službo, polno dražljajev, bo verjetno užival v bolj umirjenih oblikah rekreacije. Na drugi strani bodo ljudi, ki opravljajo monotona dela, bolj privlačili razgibani športi z veliko medosebne interakcije.Kljub vsem pozitivnim učinkom športa na naše psihofizično počutje je tanka meja, ko se rekreacija sprevrže v obsesijo. Takratprej škoduje, kot dobro dene posameznikovim mentalnim sposobnostim. »Nekateri se tega zavedo prej, drugi pozneje, jasne ločnice ni. En vidik, ki ga gotovo velja upoštevati, je, da spremljamo, koliko nam rekreacija posega v družinsko in službeno življenje ter druge hobije,« svetuje sogovornica. »Rekreacija pomeni obnavljati se. Če je človek dobro 'obnovljen', na drugih področjih deluje bolje, ne slabše. Če zamuja v službo ali tja pride tako utrujen, da ni nič od njega, družine pa ne pelje s seboj na dopust, ker se želi v miru pripraviti na rekreativno prireditev – v tem primeru rekreacija postaja manj zdrava in tudi manj učinkovita.«Pomembno je tudi zavedanje, da rekreacija ne reši vseh težav, četudi včasih zelo pomaga. Problemi zaradi ukvarjanja s športom ne izginejo, lahko pa si med aktivnostjo vzamemo čas za dodaten razmislek ali kakšno nevšečnost odmislimo, meni Tanja Kajtna. »Včasih kdo prav med tekom spozna, da so njegovi odnosi s partnerjem načeti. Morda bo takrat tudi dobil idejo, o čem bi se morala pogovoriti. Morda bo v glavi preigral scenarij, kako bo pogovor potekal. Morda bo na skupinski vadbi spoznal nekoga, ki je imel podobne težave. Možnosti za pozitivne učinke je več, se pa je treba zavedati, da obstajajo velike razlike od primera do primera.«