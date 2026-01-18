Tik pred novim letom smo v Sloveniji prvič dobili bolj oprijemljiv pogled na to, kakšen vpliv ima platforma Wolt, koliko gospodarske aktivnosti je sprožila, kako je pospeševala digitalizacijo malih podjetij, kakšne priložnosti za delo je odpirala in kako je spreminjala potrošniški vsakdan. Generalni direktor Wolt Slovenija Clemens Brugger je spregovoril tudi o tem, kako je Wolt v desetih letih iz startupa v Helsinkih zrasel v platformo, ki je bila na površju aplikacija za naročanje, v ozadju pa ekosistem, ki je povezoval restavracije in male trgovce, dostavne partnerje ter kupce in s tem soustvarjal nove tokove lokalne ekonomije.

- - -

Je bilo po odhodu Glova za Wolt lažje ali težje?

Težje, čeprav bi na papirju kdo rekel, da je bilo zaradi večjega tržnega deleža in manjšega pritiska lažje, vodenje dejansko postane zahtevnejše. Kot vodja moraš poskrbeti, da ekipa ne zaspi. Ko je tekmovanje močno, motivacija pride sama od sebe, ko tekmeca ni, ga moraš včasih skoraj izumiti. Iskreno, raje imam močno konkurenco.